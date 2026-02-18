  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu? Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor Bolu Dağı’nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor! Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor! Gürsel Tekin'den CHP ve fonlu medyasına ağır eleştiri: CHP, CHP olalı böyle ikiyüzlülük görmedi! Arkada börek, önde dayak! Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım” Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku
Dünya California'da çığ faciası: 8 kayakçıdan ölüm haberi geldi
Dünya

California'da çığ faciası: 8 kayakçıdan ölüm haberi geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
California'da çığ faciası: 8 kayakçıdan ölüm haberi geldi

ABD’nin California eyaletindeki Sierra Nevada Dağları'nda yer alan Castle Peak Dağı’nda meydana gelen dev çığ felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nevada County Şerif Ofisi, çığ altında kalan 15 kişilik gruptan 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp olan bir kişiyi arama çalışmalarının ise zorlu hava şartları altında devam ettiğini duyurdu.

ABD’nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı’nda meydana gelen çığ felaketinde kayıp olan 9 kayakçıdan 8’inin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

ABD’nin California eyaletindeki Sierra Nevada Dağları’nın bir parçası olan Castle Peak’te yaşanan çığ felaketinde kötü haber geldi. Nevada County Şerif Ofisi, daha önce 16 olarak açıklana kayakçı sayısının 15 olduğunu belirtti.

Nevada County Şerifi Shannan Moon, kayıp olan 9 kayakçıdan 8’inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirerek, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ettiğini ifade etti.

 

Nevada County Şerif Ofisi’nde görevli Russell Greene, 8 kişinin cesedinin birbirine oldukça yakın noktalarda bulunduğunu aktararak, ölen 3 kişinin rehber olduklarını ifade etti. Greene, ayrıca zorlu arazi ve hava şartları nedeniyle cesetlerin henüz bölgeden çıkarılamadığını açıkladı.

Nevada County Şerif Ofisi, daha önce yaptığı açıklamada, çığ felaketinden 6 kayakçının sağ olarak kurtarıldığını bildirmişti.

Söz konusu çığ felaketi, 1981’de Washington’daki Rainier Dağı’nda 11 dağcının hayatını kaybettiği çığdan bu yana ABD’deki en ölümcül çığ oldu. Ulusal Çığ Merkezi’ne göre, her kış ABD’de 25 ila 30 kişi düşen çığlarda hayatını kaybediyor.

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

Dünya

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

ABD'de yasak delindi! Mahkeme 'Dini Özgürlük' dedi, kapılar açıldı
ABD'de yasak delindi! Mahkeme 'Dini Özgürlük' dedi, kapılar açıldı

Gündem

ABD'de yasak delindi! Mahkeme 'Dini Özgürlük' dedi, kapılar açıldı

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! "Biz savaşmak istemiyoruz"
Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”

Dünya

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz
ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23