SON DAKİKA
Gündem Milli Savunma Bakanlığından NATO mesajı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından NATO mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli Savunma Bakanlığı; Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin, "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO’ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "NATO'da 74 yıl. Dünya barışı için saygın müttefik" başlığıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin 18 Şubat 1952'den beri üyesi olduğu NATO'ya önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtildi.

 

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor.

Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir."

