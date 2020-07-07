‘Z kuşağını iş ahlakıyla yetiştirelim’

Akit Ekonomi

Raporda şu konular öne çıktı: “Çalışanların yeni iş modellerine adaptasyonu ile bu konudaki eşitsizlikler konusu, iş dünyası ve kamu otoritelerinin elzem sorumlulukları arasında yer almalı. Üniversiteler ve eğitim kurumları da bu konulardaki kapasitelerini geliştirmeli. Asgari vatandaşlık geliri ya da işsizlik sigortaları gibi hususlara her zamankinden çok daha fazla önem verilmeli. Benzer süreçlerde kısa sürede gelirsiz kalabilen esnaf, sanatkâr, gündelikçi ve serbest meslek sahipleri için de yardım sandıkları gibi düzenlemeler gündemde olmalı. Bu sürece zekât müessesesi ile Karz-ı Hasen gibi İslam medeniyetindeki değerlerimiz de çok önemli katkı sağlayacak. İş dünyasını, dolayısıyla iş ahlakını ilgilendiren her türlü yasal düzenlemenin mümkün olduğunca geniş katılımla gerçekleştirilmesine özen gösterilmeli.”