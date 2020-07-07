‘Z kuşağını iş ahlakıyla yetiştirelim’
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak’ın kaleme aldığı ‘Covid-19 Sürecinin Öncesi ve Sonrası İş Ahlakı Açısından Değerlendirme’ raporunda Z kuşağının dijital yetenekleriyle beraber dayanışma ruhunun da geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Akit Ekonomi
Raporda şu konular öne çıktı: “Çalışanların yeni iş modellerine adaptasyonu ile bu konudaki eşitsizlikler konusu, iş dünyası ve kamu otoritelerinin elzem sorumlulukları arasında yer almalı. Üniversiteler ve eğitim kurumları da bu konulardaki kapasitelerini geliştirmeli. Asgari vatandaşlık geliri ya da işsizlik sigortaları gibi hususlara her zamankinden çok daha fazla önem verilmeli. Benzer süreçlerde kısa sürede gelirsiz kalabilen esnaf, sanatkâr, gündelikçi ve serbest meslek sahipleri için de yardım sandıkları gibi düzenlemeler gündemde olmalı. Bu sürece zekât müessesesi ile Karz-ı Hasen gibi İslam medeniyetindeki değerlerimiz de çok önemli katkı sağlayacak. İş dünyasını, dolayısıyla iş ahlakını ilgilendiren her türlü yasal düzenlemenin mümkün olduğunca geniş katılımla gerçekleştirilmesine özen gösterilmeli.”