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Yerel Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Baba ve 2 oğlu son anda kurtuldu
Yerel

Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Baba ve 2 oğlu son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Baba ve 2 oğlu son anda kurtuldu

HakkariYüksekova'da seyir halindeki otomobilde gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

Hakkari Yüksekova’da korku dolu anlar yaşandı. Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken meydana gelen gaz sızıntısı sebebiyle aniden alev aldı.

 

Kısa sürede büyüyen ve tüm aracı saran yangında, sürücü M.A. ve araçta bulunan 2 oğlu alevlerin arasından son anda çıktı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yaşanacak bir patlama ve gaz sızıntısı riskine karşı aracı emniyetli bir alana çekerek soğutma çalışması yürüttü.

 

Faciadan yaralı kurtulan sürücü M.A. ile 2 oğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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