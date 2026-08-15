Katil İsrail, 3 yılda Gazze’yi ne hale getirdi: Yıkımın boyutu işte böyle görüntülendi

Siyonist İsrail ordusunun Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü sistematik yıkım ve soykırımın boyutu kaydedilen son görüntülerle bir kez daha tescillendi. 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese uymayan katil İsrail, masum sivilleri hedef almaya, evleri yerle bir etmeye ve gıda yardımlarının ulaşmasını engellemeye devam ediyor.

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. İsrail'in saldırılarında masumlar ölürken, son 3 yılda yaşanan yıkım drone ile kaydedildi.

Gazze'de aylar önce ateşkes imzalandı ancak İsrail buna rağmen durmuyor. Katil İsrail ordusunun Gazze'de ki saldırıları devam ediyor.

MASUMLAR ÖLÜYOR

Terör devleti İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı savaşta 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki "soykırımını" sürdürdüğü belirtilen Birleşmiş Milletler açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1258'den fazla Filistinlinin öldüğü, 4 bin 110'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

ÇOCUK VE KADINLAR ÖLÜYOR

Ölen ve yaralananların çoğunluğunun çocuklar ve kadınlar olduğu kaydedildi.

Gazze'de 2023 yılından bu yana evlerin tamamen yıkıldığı görülürken, Gazzeli masumlar ise hayata tutunmaya çalışıyor.

KATİL İSRAİL, BOŞALAN ALANLARA GÖZ DİKTİ

İsrail, Filistinlileri belirli bir noktaya gitmeye zorunlu tutarken, boşalan alanlara da toplu konutlar yaparak kendi sınırlarını genişletiyor.

Filistinlilere destek olmak isteyenleri engellemek isteyen İsrail, görüntülere sık sık yansıdığı üzere özellikle gıda yardımlarının ulaştırılmasını engelliyor.

Filistinliler konut, sağlık ve gıda sıkıntısıyla yaşamaya devam ederken, çocukların eğitimi de savaş nedeniyle sekteye uğradı.

GAZZE'DEKİ YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 yıl içerisinde yaşanan yıkım, gözler önüne serildi.