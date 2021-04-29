Z kuşağı kriptocuların iştahını kabarttı

Türkiye’deki Thodex vurgunu, kripto para borsalarının risklerini tekrar gözler önüne serdi. GENÇKONFED’in yaptığı araştırmaya göre gençlerin yüzde 78’i kripto paralarla ilgili bilgi sahibi olduğunu söylerken, her iki gençten birinin ise kripto para borsalarında hesabı bulunuyor.

Öte yandan araştırmada Thodex üzerinden işlem yapan ve mağdur olan yaklaşık 400 bin kişinin yüzde 77’sinin 34 yaş altı gençlerden olduğu belirtilirken, bu durum ise gençlerin kısa yoldan zengin olma umudunun sonucu olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmanın sonucunda ise bilgi sahibi olmadan kripto para borsalarına yatırım yapılmasının risklerine dikkat çekiliyor.

Kısa yoldan zengin olma umudu, gençleri kripto para borsalarına yönlendiriyor. Türkiye’deki Thodex vurgunuyla kripto paralara aracılık eden platformlar tartışılırken, gençlere yönelik yapılan araştırma ise çok farklı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu’nun 11 ilde 18-29 yaş aralığındaki gençlerle yaptığı anket çalışmasına göre ülkemizde her iki gençten birinin kripto para borsalarında hesabının bulunduğunu söylüyor.

Ayrıca Thodex mağdurlarının yüzde 77’sinin 34 yaş altı gençlerden oluşması, gençlerin kısa yoldan zengin olma heveslerinin mağduru olduklarını da gözler önüne seriyor. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, 11 ilde 18-29 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türkiye’deki Thodex vurgunundan sonra yapılan araştırma, gençlerin kripto para borsalarıyla ilgili düşüncelerini de ortaya koydu.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 78’i kripto paralar hakkında bilgisi olduğunu söylerken, her iki gençten birinin ise kripto para borsalarında hesabı bulunuyor. Ayrıca gençlerin yüzde 60’ı ise kripto paraları bir yatırım aracı olarak görüp tercih edebileceğini söylüyor. Öte yandan yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran Thodex’e para yatıranların yüzde 77’sinin 34 yaş altı gençlerden oluşması, gençlerin kısa yoldan zengin olma umudunun sonucu olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

Yatırım büyük riskler taşıyor

Araştırmanın sonunda yapılan değerlendirmelerde kripto para borsalarıyla ilgili şu uyarılara dikkat çekildi:

"Kripto para yatırımcılığı konusunda detaylı bilgisi olmadan yatırım yapan gençleri büyük riskler bekliyor. Özellikle birçok kripto para borsası artık online ödeme yöntemleri ile (kredi kartı-paypal-papara vb.) koin satmaya başladılar. Bu durum tabii ki gençler açısından koinlere daha rahat bir şekilde tek tuşla ulaşabilmeyi ve satın almayı kolaylaştırdı. Birçok bilinçsiz yatırımcı genç özellikle aile bireylerine ait kredi kartlarını kullanarak bu tip sanal kripto para borsalarına yatırım yapmaya başladılar. Kredi kartı ekstrelerinde koin alım satımı yazmamakta, online ödeme yönteminin sadece adı görünmektedir.

Bu sebeple anne babalar bu durumu geç fark etmektedir. Ülkemizde online ödeme yöntemleri ile koin alım satımına bir denetleme getirilirse bu alım satımlar bir düzene girecektir. Birçok genç yatırım konusunda fazla bilgisi olmadığı halde alım yaptığı için, yatırım yaptığı koin aşağı yönlü bir grafik seyrettiğinde hemen telaşa kapılım birikimlerini satmakta ve büyük bir zarara uğramaktadır. Bu sebeple bilgi birikimi olmadan, koin borsalarına yatırım yapmak çok risklidir."