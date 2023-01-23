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Yüzyılın buluşması için geri sayım başladı! Bomba gelişme...

Mesut Özil için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Al Nasrr, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'e de talip oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 19:15:00 -
Yüzyılın buluşması için geri sayım başladı! Bomba gelişme...

Mesut Özil için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Al Nasrr, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'e de talip oldu. 

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr, Mesut Özil'e de talip oldu. Suudi Arabistan ekibi, Başakşehir'den Mesut Özil'i transfer ederek yıllar sonra Cristiano Ronaldo ile buluşturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye gelişiyle taraftarları heyecanlandıran ancak daha sonrasında beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerden ayrılarak Başakşehir'e imza atmıştı. Yıldız oyuncu, turuncu-lacivertlilerle bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Star'a göre; ara transfer döneminde Manchester United'dan ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr, gözünü Mesut Özil'e dikti. Arap ekibi Başakşehir forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Arap ekibi Al Nassr'ın hedefi Mesut Özil ile Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'in ardından yeniden bir araya getirmek. İki yıldız oyuncu yılları sonra birlikte top koşturma şansını yakalayabilir.

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