İletişim Başkanlığı'nın COP31 programı belli oldu: Türkiye'de diplomasi hamlesi

İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında uluslararası iklim diplomasisinin güçlendirilmesi, bölgesel iş birliği imkânlarının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çözüm önerilerinin ele alınması amacıyla Antalya’da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı tarafından, COP31 kapsamında 10-11 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek etkinliklerle uluslararası iklim gündeminin öncelikli başlıklarına kamu diplomasisi perspektifinden katkı sunulması hedefleniyor.

Farklı uluslararası paydaşların katılımıyla şekillenen program, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği gibi konularda çok boyutlu bir diyalog zemini oluşturacak.

Bu doğrultuda, Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Forward Thinking ile geliştirilen iş birliği de programın çeşitli oturumlarına katkı sağlayacak. Uluslararası parlamenterlerin, hükümet ve diplomasi temsilcilerinin, akademisyenlerin, araştırmacıların, uluslararası kuruluşların, düşünce kuruluşlarının ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği program kapsamında üç panel ve bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

KÜRESEL İKLİM TAAHÜTLERİNİN ULUSAL DÜZEYDE UYGULANMASI ELE ALINACAK

Programın ilk paneli, “Parlamentolar için Bir Yol Haritası: Küresel İklim Taahhütleri Ulusal Düzeyde Nasıl Hayata Geçirilir?” başlığıyla 10 Kasım 2026 tarihinde, 13.30-14.15 saatleri arasında Yeşil Bölge Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek.

Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden parlamenterlerin katılımıyla düzenlenecek panelde, küresel iklim anlaşmaları kapsamında belirlenen hedeflerin ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanmasında parlamentoların üstlendiği rol ele alınacak.

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirdiği başarılı politika ve yasal düzenlemeler, yasama süreçleri, kamuoyu desteğinin sağlanması ve hükümet, özel sektör ile sivil toplum arasındaki iş birliği modelleri değerlendirilecek. Ayrıca parlamentolar arası bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması üzerinde durulacak.

BATI ASYA VE KUZEY AFRİKA’DA ORTAK ÇEVRE SORUNLARINA BÖLGESEL YAKLAŞIM

10 Kasım 2026 tarihinde, 14.45-16.30 saatleri arasında Mavi Bölge Salon 1’de “Ortak Çevre Sorunları Üzerine Bölgesel Diyalog: Batı Asya ve Kuzey Afrika’da İklim Direnci ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) bölgesinden hükümet temsilcilerinin, parlamenterlerin, diplomatların ve teknik uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek kapalı oturumda; su kıtlığı, kuraklık, arazi tahribatı ve atık yönetimi gibi ortak çevre sorunları ile bunların tarımsal üretim ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Toplantıda bölgesel diyalog ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, bilimsel ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve yerel katılımın desteklenmesi olmak üzere üç temel eksen üzerinde durulacak.

İklime dirençli tarım, sürdürülebilir gıda sistemleri, doğal kaynakların verimli kullanılması, çevresel veri ve teknolojik yeniliklerin paylaşılması gibi konuların yanı sıra kamu kurumları ve araştırma kuruluşları arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânları ele alınacak.

KADINLARIN VE GENÇLERİN İKLİM LİDERLİĞİNDEKİ ROLÜ DEĞERLENDİRİLECEK

Programın ikinci paneli, “Farkındalıktan Eyleme: İklim Liderliğinde Kadınların ve Gençlerin Güçlendirilmesi” başlığıyla 11 Kasım 2026 tarihinde, 13.30-14.45 saatleri arasında Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek.

Uluslararası parlamenterlerin ve iklim politikaları alanında çalışan temsilcilerin katılacağı panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi, çevre eğitiminin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları ele alınacak.

Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesi, Avrupa ve uluslararası örnekler üzerinden gerçekleştirilecek değerlendirmelerde; kadınların ve gençlerin iklim değişikliğinin etkileri karşısındaki konumları, iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki rolleri ile kamu kurumları, sivil toplum, eğitim kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliği olanakları değerlendirilecek.

Ayrıca çevre eğitimi, farkındalık kampanyaları, kapasite geliştirme ve mentorluk programları aracılığıyla kadınların ve gençlerin iklim yönetişiminde daha etkin rol üstlenmelerine yönelik öneriler üzerinde durulacak.

ENERJİ VE TARIM POLİTİKALARINDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGULANACAK

11 Kasım 2026 tarihinde, 15.30-17.00 saatleri arasında Mavi Bölge Salon 4’te gerçekleştirilecek üçüncü panelin başlığı “Enerji ve Tarım Politikalarının İklim Eylemiyle Bütünleştirilmesi: Uluslararası İş Birliğiyle İklim Değişikliğine Karşı Direncin Artırılması” olacak.

Uluslararası uzmanların, eski hükümet temsilcilerinin, akademisyenlerin ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek panelde, iklim değişikliğinin tarımsal üretim, enerji sistemleri, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Panel kapsamında enerji, tarım, çevre ve dış politika alanlarında eş güdümün güçlendirilmesi; iklim değişikliğine dirençli tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesi, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması ve sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişin desteklenmesi konuları ele alınacak.

Avrupa ile Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesi arasındaki iş birliği imkânları çerçevesinde teknoloji transferi, teknik uzmanlık paylaşımı, ortak girişimler ve başarılı politika uygulamalarının yaygınlaştırılması üzerinde durulacak.