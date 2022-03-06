Yüzünün neden gülmediği anlaşıldı! “Putin kansere yakalandı”

Kiev-Moskova hattında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vlaidmir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Pentagon ve Ukrayna'dan istihbarat raporlarına göre, Putin'in sağlığının iyi olmadığı kaydedildi.

İngiltere basınından Daily Star'ın aktardığına göre, Putin, "ölümcül bağırsak kanseri" hastalığına yakalandı.

İsmi açıklanmayan bazı ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderin "şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya steroidler aldığını gösterdiği" ve ayrıca yüzündeki gülümseme ifadesinin eksikliğinin "sürekli bir acı içinde olduğunu gösterdiği" ileri sürüldü.

Söz konusu kaynaklar, "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir." görüşünü paylaştı.

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.

"Geçmişte gülümsediğini gördük, ancak 2022'de mutlu göründüğü çok az fotoğraf var. Hasta olduğundan eminiz. Koronavirüs endişesi nedeniyle personelini belli bir mesafede tutuyor." denildi.