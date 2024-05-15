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Gündem Yüzü aşkın şüpheli kalaşnikof tüfeklerle, otomatik tabancalarla saldırdı: İstanbul’da işyerleri hedef tahtası oldu
Gündem

Yüzü aşkın şüpheli kalaşnikof tüfeklerle, otomatik tabancalarla saldırdı: İstanbul’da işyerleri hedef tahtası oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:58:00 -
Yüzü aşkın şüpheli kalaşnikof tüfeklerle, otomatik tabancalarla saldırdı: İstanbul’da işyerleri hedef tahtası oldu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kalaşnikof tüfekler, ruhsatsız otomatik tabancalar ve binlerce mermi ele geçirildi.

 

İstanbul’da 2024 yılının ilk 5 ayında, işyeri kurşunlayan ve mala zarar verme suçlarını işleyen 182 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kalaşnikof tüfekler, ruhsatsız otomatik tabancalar ve binlerce mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 177’si tutuklanırken, toplam 50 olay aydınlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyona yüzlerce polis katıldı. Yapılan baskınlarda ‘İş yeri kurşunlama’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçlarını işleyen 182 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 50 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Polisin operasyon kapsamında baskın yaptığı evlerde cephanelik ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen 3 adet kalaşnikof tüfek, 51 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet otomatik tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen bıçak, bin 418 mermi, 14 adet çelik yelek, 2 adet kar maskesi, 2 adet sahte plaka, uyuşturucu madde, hassas teraziler, dürbün, miğfer ve 60 adet şarjöre polis tarafından el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 177’si çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.
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HALKIN SİLAHLI SOYGUNLARIN SEBEBİ YASALARIN CAYDIRICI OLMADIĞINDAN OLUP, VERİLECEK HAFİF CEZALARI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN SİLAHLI SOYGUNLARI BİLİNÇLİ YAPIYORLAR.
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