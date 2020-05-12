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Yerel

Yüzlerce kilogram kudret narı tozu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 740 kilogram gümrük kaçağı kudret narı tozu ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:38:00 -
Yüzlerce kilogram kudret narı tozu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 740 kilogram gümrük kaçağı kudret narı tozu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Sofubaba 2. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 17 adet çuval içerisinde toplam 740 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kudret narı tozu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili ikamet sahibi E.E. ve Ş.Ş. hakkında işlem yapılmıştır.” denildi.

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