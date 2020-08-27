  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yüzlerce gazeteci, Keşmirli meslektaşları Asif Sultan'ın salıverilmesi için Modi'ye mektup yazdı
Aktüel

Yüzlerce gazeteci, Keşmirli meslektaşları Asif Sultan'ın salıverilmesi için Modi'ye mektup yazdı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:04:24 -
Yüzlerce gazeteci, Keşmirli meslektaşları Asif Sultan'ın salıverilmesi için Modi'ye mektup yazdı

ANKARA (AA) - Yüzlerce gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesinin Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye 2 yıl önce tutuklanan Keşmirli gazeteci Asif Sultan’ın serbest bırakılması için mektup yazdığı bildirildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından yayımlanan, dünya genelinde 400 gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesi tarafından imzalanan mektupta, 27 Ağustos 2018'de terörle mücadele yasası kapsamında tutuklanan Sultan'ın işinin gereği olarak hükümeti eleştiren kişilerle röportaj yaptığı kaydedildi.

Keşmir'deki olayların kamuyu ilgilendiren meseleler olduğu, bunları haberleştirmenin ceza gerektiren bir suç değil bilakis amme hizmeti niteliğinde bulunduğu vurgulanan mektupta, polisin gazeteciyi sorgularken sürekli kaynaklarını açıklamasını istediği aktarıldı.

Mektupta, Sultan'ın yargılama sürecinin geçen yıl haziran ayında başlamasına rağmen bilerek yavaşlatıldığı, tüm kefalet taleplerinin reddedildiği ifade edildi.

Sultan'ın çalıştığı Kashmir Narrator haber dergisinin editörü Showkat Motta konuyla ilişkin, AA’ya yaptığı açıklamada, Sultan'ın komplo kurbanı olduğunu ve cesur gazeteciliğinden dolayı hedef alındığını belirtti.

Gazeteci Sultan’ın, koronavirüs testi pozitif olan 100'den fazla mahkum bulunduğu Srinagar Merkez Hapishanesi'nde tutulduğu belirtiliyor.

Modi yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı