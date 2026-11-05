Yüzler güldü, umutlar yeşerdi...

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek eğlence dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların keyifli anlar yaşadığı buluşmada yüzlerde tebessüm, yüreklerde umut yeşerdi.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermek ve ailelerine destek olmak amacıyla düzenlenen programda, ESEV Moral Timi müzik ve eğlence dolu etkinliklerle hastaneye neşe kattı. Sanatın ve dayanışmanın bir araya geldiği buluşmada çocuklar keyifli anlar yaşarken, yüzlerde tebessüm, yüreklerde umut vardı.

GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİLDİ

Moral Timi üyeleri, çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği buluşma, çocuklara tedavi sürecinin yoğunluğundan uzaklaşabilecekleri, güzel anılarla hatırlayacakları özel bir gün yaşattı. Etkinliğin sonunda dağıtılan hediyeler ise çocukların sevincine sevinç kattı.



