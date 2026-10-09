Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma

14,85 MİLYAR LİRALIK BÜTÇENİN YARISI YATIRIMA: Esenler Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan paya dikkat çeken Başkan Göksu, bütçenin büyüklüğünü ve yatırım oranını şu sözlerle açıkladı: “Şimdi bakın, bizim şu andaki bütçemiz on dört milyar sekiz yüz elli milyon, bu bütçemizin yüzde kırk altısını yatırımlara ayırmışız.” Belediyenin mali bağımsızlığını güçlendirmek ve kendi kaynaklarını üretmek amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Göksu, enerji yatırımlarının bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Özgürlük bütçe, kendi kaynağımızı kendimiz üretiyoruz. Şu anda biz ileri elektrik santrali yapıyoruz. Allah nasip ederse kendi elektriğimizi artık kendi santralimizden almış olacağız.” Belediyelerin kendi kaynaklarını üretmesinin mali açıdan önem taşıdığını vurgulayan Göksu, uluslararası finansman olanaklarına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: “Dünya Bankası kredileri, dünya kredileri hepsi hazır. Hatta alın diye geliyorlar bize.”