Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma
Esenler Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi 14 milyar 850 milyon lira olarak açıklandı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun açıkladığı bütçenin yaklaşık yüzde 50’sinin yatırımlara ayrılması, faiz gideri öngörülmemesi, belediye ihalelerinin yüzde 99,9’unun açık ihale usulüyle yapılması, gelirlerin yüzde 73’ünün öz kaynaklardan oluşması ve bütçenin kendi kaynaklarını üreten bir yapıya sahip olması dikkat çekti.