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Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma

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Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma

Esenler Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi 14 milyar 850 milyon lira olarak açıklandı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun açıkladığı bütçenin yaklaşık yüzde 50’sinin yatırımlara ayrılması, faiz gideri öngörülmemesi, belediye ihalelerinin yüzde 99,9’unun açık ihale usulüyle yapılması, gelirlerin yüzde 73’ünün öz kaynaklardan oluşması ve bütçenin kendi kaynaklarını üreten bir yapıya sahip olması dikkat çekti.

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Foto - Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma

Esenler Belediyesi’nin 2027 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi 7. Seçim Yılı 3. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Esenler Belediyesi Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Esenler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ahmet Bilal Kıymaz başkanlığında düzenlenen toplantıya Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediyenin 2027 yılı bütçesi, yatırım hedefleri ve mali yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bütçenin 14 milyar 850 milyon lira olduğunu belirten Göksu, bütçenin neredeyse yarısının yatırımlara ayrıldığını ifade ederek belediyenin kendi kaynaklarını üretmesinin ve kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemini vurguladı.

#2
Foto - Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma

14,85 MİLYAR LİRALIK BÜTÇENİN YARISI YATIRIMA: Esenler Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan paya dikkat çeken Başkan Göksu, bütçenin büyüklüğünü ve yatırım oranını şu sözlerle açıkladı: “Şimdi bakın, bizim şu andaki bütçemiz on dört milyar sekiz yüz elli milyon, bu bütçemizin yüzde kırk altısını yatırımlara ayırmışız.” Belediyenin mali bağımsızlığını güçlendirmek ve kendi kaynaklarını üretmek amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Göksu, enerji yatırımlarının bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Özgürlük bütçe, kendi kaynağımızı kendimiz üretiyoruz. Şu anda biz ileri elektrik santrali yapıyoruz. Allah nasip ederse kendi elektriğimizi artık kendi santralimizden almış olacağız.” Belediyelerin kendi kaynaklarını üretmesinin mali açıdan önem taşıdığını vurgulayan Göksu, uluslararası finansman olanaklarına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: “Dünya Bankası kredileri, dünya kredileri hepsi hazır. Hatta alın diye geliyorlar bize.”

#3
Foto - Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma

İHALELERİN YÜZDE 99.9’U AÇIK İHALE USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR: Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığın ve yasal düzenlemelere uygunluğun önemine dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediyenin ihale süreçlerine ilişkin de bilgi verdi. Göksu, Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 99,9’unun açık ihale usulüyle yapıldığını belirtti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 2027 yılı bütçesinde faiz giderlerine kaynak ayrılmadığını belirterek bütçenin faiz yükü taşımadan hazırlandığını ifade etti. Bu sayede kaynakların yatırım ve hizmetlere yönlendirildiğini vurgulayan Göksu, belediyenin mali imkânlarını verimli kullanmayı ve öncelikli ihtiyaçlara göre değerlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

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Foto - Gelirin yüzde 73’ü öz kaynaklardan sağlanıyor: Esenler Belediyesi’nde bütçenin yarısı yatırıma

GELİRLERİN YÜZDE 73’Ü ÖZ KAYNAK: Esenler Belediyesi’nin 2027 yılı gelir bütçesinin yüzde 73’ünün belediyenin öz kaynaklarından, yüzde 27’sinin ise merkezi idare gelirlerinden oluştuğunu belirten Başkan Göksu, öz kaynakların bütçe içindeki yüksek payına dikkat çekti. Göksu, bu dağılımın belediyenin kendi gelirlerini oluşturma ve mali imkânlarını yönetme kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti. Esenler Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Göksu, bu alanda belediye bütçesinin çok üzerinde bir kaynak kullanıldığını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 143,9 milyar lira harcandığını ifade eden Göksu, Esenler’de 68 bin 500 konutun dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Göksu, hedeflerinin 100 bin konutun dönüşümüne ulaşmak olduğunu söyledi.

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