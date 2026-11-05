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Dünya Beyaz Saray’dan seçim yenilgisi sonrası mesaj: Trump mücadeleyi bırakmayacak
Dünya

Beyaz Saray’dan seçim yenilgisi sonrası mesaj: Trump mücadeleyi bırakmayacak

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Beyaz Saray’dan seçim yenilgisi sonrası mesaj: Trump mücadeleyi bırakmayacak

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından Beyaz Saray, Demokratların Trump yönetiminin politikalarını değiştirme girişimlerine karşı mücadele mesajı verdi. Açıklamada, olası azil girişimlerinin de sonuçsuz kalacağı savunuldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin kalan iki yılında siyasi rakiplerinin yönetimin icraatlarını geri çevirmeye çalışacağını, ancak bunu başaramayacağını ileri sürdü.

Yazılı açıklamada, Trump’ın siyasi kariyerinin sona erdiğini söyleyenlerin geçmişte de yanıldığı belirtilerek Demokratlara ve medyaya sert eleştiriler yöneltildi.

DEMOKRATLARA “BAŞARISIZ OLACAKLAR” MESAJI

Ara seçim sonuçlarının ardından Trump’ın siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelere yanıt verilen açıklamada, “Radikal sol, yalan haber medyası ve profesyonel panik çevreleri Başkan Trump’ın siyasi sonunu her ilan ettiklerinde yanıldılar. Yine yanılacaklar” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray, Demokratların başkanlık döneminin son iki yılında Trump’ın bugüne kadar hayata geçirdiği icraatları tersine çevirmeye çalışacağını savunarak bu çabaların başarısız olacağını öne sürdü.

GÖÇ, VERGİ VE ENERJİ POLİTİKALARI ÖNE ÇIKARILDI

Açıklamada, Trump yönetiminin göçmenlik, güvenlik, vergi ve enerji alanlarındaki politikaları savunuldu. Sınır güvenliği, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” olarak bilinen DEI uygulamalarının sonlandırılması, enerji bağımsızlığı ve çocukların korunması, yönetimin başarı olarak nitelendirdiği başlıklar arasında sıralandı.

AZİL İHTİMALİNE DE YANIT VERİLDİ

Trump’ın siyasi rakiplerinin adımları karşısında geri çekilmeyeceği vurgulanan açıklamada, azil ve yönetimin politikalarını geri alma girişimlerine de değinildi.

Beyaz Saray, “Onu azletme, politikalarını geri alma veya yönetiminin kazanımlarını tersine çevirme girişimleri, radikal solun önceki girişimleriyle aynı kaderi paylaşacak: Hüsran. Başkan Trump mücadeleyi asla bırakmayacak” mesajını paylaştı.

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