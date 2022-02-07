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Dünya Yüzeyinde yanık belirtileri var! 800 yıllık batık gemi bulundu
Dünya

Yüzeyinde yanık belirtileri var! 800 yıllık batık gemi bulundu

İsveç’te Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar, ülkenin güneybatısında bulunan Fjallbacka açıklarında yaptıkları dalışta 800 senelik ahşap gemi kalıntısı keşfetti. Bulunan kalıntıların, Avrupa’da şu ana kadar bulunan en eski gemi kalıntıları olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:12:00 -
Yüzeyinde yanık belirtileri var! 800 yıllık batık gemi bulundu

İsveç’te Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar, ülkenin güneybatısında bulunan Fjallbacka açıklarında yaptıkları dalışta 800 senelik ahşap gemi kalıntısı keşfetti. Bulunan kalıntıların, Avrupa’da şu ana kadar bulunan en eski gemi kalıntıları olduğu belirtildi.

Göteborg Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Fjallbacka açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240 seneleri arasından kalma olduğu ifade edildi.

Projenin yöneticisi Staffan von Arbin, “Ortaçağ Hansa Birliği ile ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa'da yaygındı. Bu aynı zamanda şu ana kadar Avrupa'da bulunan en eski gemilerden biridir” dedi.

Yanık belirtileri var

Geminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade eden Staffan von Arbin, “Belki gemi korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bohuslan da dahil olmak üzere Norveç'in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyeti olan dönemler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda basit bir kaza da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var. 12’nci yüzyılın ilk on yılı, Norveç’te taht için yoğun iç mücadelelerin olduğu çalkantılı bir dönemdi” ifadelerine yer verdi.

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