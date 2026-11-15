Türkiye paylaşıyor dünya öğreniyor! Orman yangınlarında tecrübe transferi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Kongo, Filistin ve Somali'den bakan düzeyinde katılımın gerçekleştiği etkinlikte, farklı ülkelerden genel müdürlük ve müsteşarlık düzeyinde üst düzey temsilciler de yer aldı. Yaklaşık 45 ülkeden temsilcinin katıldığı programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı. Program, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesini ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni (UOEM) konu alan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından katılımcılara hitap eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, orman yangınlarının küresel ölçekte ortak mücadele gerektiren önemli bir sorun olduğuna ve ülkeler arasında bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.