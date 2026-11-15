Aralarında eski bakanlar, eski milletvekilleri ve bürokratlar da var! Toplam 123 kişi tutuklandı! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Fon mağdurları bile, o algıcılar kadar bağırmadılar” başlıklı köşe yazısında, fon yolsuzluğu soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaları ele aldı.

"123 KİŞİ TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Fon soruşturmasının kapsamına dikkat çeken Karahasanoğlu, aralarında eski bakanlar, eski milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu 123 kişinin tutuklandığını belirtti.

Yüzlerce kişinin ifadesinin alındığını, adli kontrol kararları verildiğini ve mal varlıklarına el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktaran Karahasanoğlu, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"GERÇEĞİN DEĞİL, ALGININ PEŞİNDELER"

Bazı çevrelerin soruşturma tamamlanmadan isimlerin açıklanmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirten Karahasanoğlu, bu yaklaşımın gerçeklerin ortaya çıkarılmasını zorlaştırabileceğini ifade etti.

Karahasanoğlu, yazısında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Ortalığı velveleye vermenin sebebi, her zaman için, gerçeğin sesini bastırma amacına matuftur.”

Sürekli açıklama isteyenlerin niyetlerinin de sorgulanması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, ilk bilgilerin yanıltıcı olabileceğini ve gerçek sorumluların ancak deliller toplandıktan sonra belirlenebileceğini kaydetti.

ERDOĞAN'IN GEÇMİŞTEKİ MÜCADELELERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Uzanlar, FETÖ ve 12 Eylül darbecilerine yönelik yürütülen süreçleri hatırlatan Karahasanoğlu, fon yolsuzluğuna karışanların da hesap vereceğine inandığını dile getirdi.

NASREDDİN HOCA FIKRASIYLA MESAJ VERDİ

Karahasanoğlu, yazısının sonunda anlattığı iki fıkrayla, soruşturma konusunda en fazla gürültü çıkaranların tutumuna dikkat çekti.

Nasreddin Hoca'nın çalınan eşeğini ararken herkesten fazla bağıran ve insanları yanlış yönlere sevk eden komşusunu konu alan fıkrayı aktaran Karahasanoğlu, yazısını Hoca'nın şu sözleriyle tamamladı:

“Eşeği çalınan ben bile senin kadar bağırıp çağırmadım.. Ortalığı ayağa kaldırmadım. Sen böyle en önde bağırıp milleti yanlış sokaklara koşturdukça, asıl hırsız izini çoktan kaybettirdi!”

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