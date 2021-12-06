  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası
Aktüel

Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:46:00 - 2021-12-06 12:56:00
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

j

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi.

k

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp

Karadeniz’de keşfedilen ‘Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte evlere gaz gelecek. İlk fazda h..
Bunlar nasıl doktor? Kan donduran diyalog! Entübe olan vatandaşların sağlığıyla 'zevkle' oynadıklarını itiraf ettiler
Gündem

Bunlar nasıl doktor? Kan donduran diyalog! Entübe olan vatandaşların sağlığıyla 'zevkle' oynadıklarını itiraf ettiler

Sosyal medyada 2 doktorun diyaloğu kan dondururken vatandaşlardan büyük tepki çekti. Ellerine düşen vatandaşları zevkle entübe ettiklerini a..
Tarımda devrim! 1 kez ekim yap, 10 yıl hasat et
Ekonomi

Tarımda devrim! 1 kez ekim yap, 10 yıl hasat et

TAGEM, hayvancılık için çok büyük ihtiyaç olan yem sorununun çözümü için çok yıllık buğdaygil yem bitkileri geliştiriliyor. Bir kez ekilen t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay