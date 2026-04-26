Gaziantep'te zehir tacirlerine darbe! Araçtan adeta cephanelik çıktı!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü amansız takibi başarıyla sonuçlandırdı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şehir genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara büyük bir darbe indirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, zehir tacirinin kaçış planı emniyet güçlerinin barikatına takıldı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen araçta yaptıkları aramada 33 kilo 500 gram skunk, 450 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.