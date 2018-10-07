Yüzde yüz yerli! Tanesini 3 bin euroya yurt dışına satıyor

Hava Kuvvetlerinde uçak teknisyeni olarak 20 yıl görev yaptıktan sonra 2001 yılında emekli olan Fahri Dönmez, endüstriyel fan üretmeye başladı. 2008 yılında paramotor üretmek için KOSGEB’e proje sunan Dönmez, destek alarak bütün parçaları yerli bir paramotor imal etmeyi başardı. Ürettiği hava araçlarını yurt içinde ve çeşitli ülkelere satmaya başlayan Dönmez, yurt dışından 5 bin 500 euroya ithal edilen paramotorların yerlisini 3 bin euroya satıyor.

Dönmez, bu sayede ülkenin dövizinin dışarı çıkmasını engellerken, ürettiği ürünleri yurt dışına satarak ülkemize döviz de kazandırdı. Dönmez’in motorları insansız hava araçlarında da kullanılabiliyor.



Başarı hikayesini anlatan Fahri Dönmez, “Hava Kuvvetlerinde 20 yıl uçak teknisyeni olarak görev yaptım. 2001 yılında emekli olduktan sonra kendi işimi kurdum. İşe endüstriyel fan üreterek başladım. 2008 yılında çok hafif hava araçları olan paramotor ve onun motoruyla ilgili KOSGEB’e verdiğim proje kabul edildi. Aldığım destekle birlikte üretim süreci başladı. Paramotor insanoğlunun uçabildiği eh hafif hava aracı. Bu hava aracının en düşük atölyede üretilebilmesi benim hep ilgimi çekmişti. Batıda da örnekleri böyle. Hep bu tarz atölyelerde üretiliyor. Türkiye bu araçları yurt dışından çok yüksek fiyatlarla alıyordu. Kamunun verdiği destek ve benim de katkımla CNC tezgahlarımızı aldık. Bir makine mühendisi kardeşimizi yetiştirdik. Atölyemizde paramotor motoru üretimine başladık. İlk önce 20, sonra 25, daha sonra ise 38 beygir gücünde motor üretmeyi başardık. Burada ürettiğimiz paramotorlar yüzde yüz yerli. Sadece silindirin kaplama teknolojisi Türkiye’de yok. Sadece o parçayı yurt dışından getirtiyoruz. Onun dışında tüm parçaları yüzde yüz yerli. Bütün parçaları bu atölyede üretiyoruz. Bu paramotoru yurt dışından ithal ettiğinizde 5 bin 500 euroya geliyordu. Biz bunu burada yüzde yüz yerli imal ederek 3 bin euroya satıyoruz. Biz bunu üreterek hem paramızın yurt dışına çıkmasını engelledik hem de yarı yarıya daha ucuza satmaya başladık. Ben bu aracın ülkemizde motor üretimini yapanını duymadım. Biz motoru sadece paramotorda çalışacak şekilde değil, ufak değişiklerle insansız hava araçlarında da kullanılacak şekilde üretiyoruz” dedi.