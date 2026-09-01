İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi acımasızca katletti!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, pazartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sağlık görevlileri, Gazze kentindeki belediyeye ait halk parkı yakınlarında toplanan kalabalığın İsrail hava saldırısıyla hedef alınması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bölgenin, yerinden edilmiş ailelerin yoğun olarak bulunduğu bir alan olduğu belirtildi.

İsrail ordusu saldırıda Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia etti ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Gazze kentinin batısındaki Tel el Hava Mahallesi'nde bir araç İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Sağlık görevlileri saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD destekli Ekim 2025 ateşkesi Gazze'deki büyük çaplı çatışmaları durdurmuş olsa da İsrail ordusunun saldırıları sona ermedi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'de 1300'den fazla Filistinli İsrail tarafından katledildi.

Kaynak: Mepa News