Açık giyinen kadınlara böyle seslendi: “Sütyeni crop, boxeri şort yaptınız! Kocanıza ‘Gavat’ diyorlar haberiniz var mı?”

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı kısa sürede gündem oldu. Videoda konuşan kadın, özellikle kadınların tercih ettiği açık kıyafetlere tepki gösterirken kullandığı sert ifadelerle tartışma başlattı.

“SÜTYENİ CROP YAPTINIZ, BOXERİ ŞORT YAPTINIZ”

Giyim tarzındaki değişimi eleştiren kadın, crop ve kısa şortlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sütyeni crop yaptınız, boxeri şort yaptınız.”

Kadın, sözlerinin devamında yalnızca kadınlara değil, bu giyim tarzına tepki göstermediğini düşündüğü eş ve sevgililere de seslendi.

“EŞİNİZE, SEVGİLİNİZE NE DİYORLAR HABERİNİZ VAR MI?”

Konuşmasının dozunu artıran kadın, “Eşinize, sevgilinize ‘gavat’ diyorlar, haberiniz var mı?” ifadelerini kullandı.

Videoda Türkiye ile Avrupa'daki yaşam ve giyim anlayışını da karşılaştıran kadın, “Burası Türkiye” diyerek tepkisini sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadının giyim tercihleri üzerinden yaptığı çıkış sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar sözlerini desteklerken, bazıları ise kıyafet tercihinin kişisel bir mesele olduğunu belirterek kullanılan ifadeleri eleştirdi.

Videonun nerede ve ne zaman kaydedildiğine ilişkin ise paylaşımlarda doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.