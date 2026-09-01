Cem Yılmaz sonrası yeniden gündem oldu: Frank işareti nasıl ortaya çıkar?

40 YAŞINDAN İTİBAREN TEMEL KALP KONTROLÜ ŞART: Risk faktörlerinin toplum tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen Bal, "En başlıca risk faktörleri yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, tansiyon ve şeker hastalığıdır. Aile öyküsü de önemlidir. Hiçbir risk faktörü olmasa bile, 40 yaşına gelmiş her insanın mutlaka EKG, ekokardiyografi ve temel metabolik parametrelerini içeren bir kalp kontrolünden geçmesi gerekir. Hastalar ağrılarını iğne battı, bıçak saplandı gibi tarif ettiğinde bu bizim için çok anlamlı değildir ama göğsümde ağırlık oluştu, öküz oturdu, taş kondu gibi tarifler yapıldığında bu, ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir göğüs ağrısıdır. Özellikle eforla, sinirlenmeyle veya üzülmeyle tetikleniyorsa ve 15-20 dakika içinde istirahatle geçiyorsa ciddiye alınmalı, aralıklı oluyorsa kontrole gidilmeli. Fakat 20 dakikadan uzun sürüyorsa hiç beklenmemeli, hemen acile gidilmelidir" dedi.