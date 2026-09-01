'Transferin eşiğinde' diyerek ilan ettiler: Fransız stoper adım adım Rams Park'a...
Transferin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray bir harekata daha çıktı.
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Transferin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray bir harekata daha çıktı.
Galatasaray'da, Yusuf Akçiçek'in transfer edilmesinin beklendiği stoper bölgesi için bambaşka bir isim ortaya atıldı.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sarı kırmızılılar Leipzig'in 21 yaşındaki savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katmaya çok yakın.
Haberde, Fransız stoperin Galatasaray'a imza atmanın eşiğinde olduğu vurgulanırken, kulüplerin ise görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca transferin henüz resmiyet kazanmadığı ancak futbolcunun ayrılmaya hazır olduğu da belirtildi.
2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'den transfer edilen Bitshiabu'nun Leipzig ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu Alman takımında 48 kez forma giydi.
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