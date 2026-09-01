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'Transferin eşiğinde' diyerek ilan ettiler: Fransız stoper adım adım Rams Park'a...

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'Transferin eşiğinde' diyerek ilan ettiler: Fransız stoper adım adım Rams Park'a...

Transferin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray bir harekata daha çıktı.

#1
Foto - 'Transferin eşiğinde' diyerek ilan ettiler: Fransız stoper adım adım Rams Park'a...

Galatasaray'da, Yusuf Akçiçek'in transfer edilmesinin beklendiği stoper bölgesi için bambaşka bir isim ortaya atıldı.

#2
Foto - 'Transferin eşiğinde' diyerek ilan ettiler: Fransız stoper adım adım Rams Park'a...

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sarı kırmızılılar Leipzig'in 21 yaşındaki savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

#3
Foto - 'Transferin eşiğinde' diyerek ilan ettiler: Fransız stoper adım adım Rams Park'a...

Haberde, Fransız stoperin Galatasaray'a imza atmanın eşiğinde olduğu vurgulanırken, kulüplerin ise görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca transferin henüz resmiyet kazanmadığı ancak futbolcunun ayrılmaya hazır olduğu da belirtildi.

#4
Foto - 'Transferin eşiğinde' diyerek ilan ettiler: Fransız stoper adım adım Rams Park'a...

2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'den transfer edilen Bitshiabu'nun Leipzig ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu Alman takımında 48 kez forma giydi.

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