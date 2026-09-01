Teslimat 400'ü aştı: HAVELSAN'a yeni simulatör siparişi

İş birliği 2018’den bu yana sürüyor HAVELSAN ile Türk Hava Yolları arasındaki iş birliği yalnızca simülatör tedarikiyle sınırlı kalmıyor. İki kuruluş, 2023 yılından bu yana Ankara’da ortak bir uçuş eğitim merkezi işletiyor. Merkez, Türk Hava Yolları’na ilave simülatör kapasitesi sağlarken Türkiye’nin yerli pilot eğitim altyapısının geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. HAVELSAN, Boeing 737 MAX uçaklarının pilot eğitiminde kullanılmak üzere geliştirdiği simülatör teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Türk Hava Yolları’na teslim edilecek yeni simülatörlerin mühendislik, bakım ve satış sonrası destek hizmetleri de HAVELSAN tarafından sağlanacak.