Teslimat 400'ü aştı: HAVELSAN'a yeni simulatör siparişi
Türk Hava Yolları, HAVELSAN'dan iki yeni Boeing 737 MAX Tam Uçuş Simülatörü istedi. Teslimatla birlikte HAVELSAN'ın toplam ürün teslimatı 400'ü aşacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Hava Yolları, HAVELSAN'dan iki yeni Boeing 737 MAX Tam Uçuş Simülatörü istedi. Teslimatla birlikte HAVELSAN'ın toplam ürün teslimatı 400'ü aşacak.
Yeni cihazlar, şirketin sivil havacılığa yönelik geliştirdiği STARLINE Tam Uçuş Simülatörü ürün ailesinde yer alacak. Türk Hava Yolları, halihazırda HAVELSAN tarafından üretilen iki adet Boeing 737 MAX Tam Uçuş Simülatörünü kullanıyor. Üçüncü simülatör ise kısa süre önce Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) sertifikasyon aşamasını başarıyla tamamladı. İki yeni simülatörün de teslim edilmesiyle Türk Hava Yolları’nın HAVELSAN üretimi Boeing 737 MAX Tam Uçuş Simülatörü filosu, 2033 Vizyonu kapsamında 5 cihaza çıkacak.
İş birliği 2018’den bu yana sürüyor HAVELSAN ile Türk Hava Yolları arasındaki iş birliği yalnızca simülatör tedarikiyle sınırlı kalmıyor. İki kuruluş, 2023 yılından bu yana Ankara’da ortak bir uçuş eğitim merkezi işletiyor. Merkez, Türk Hava Yolları’na ilave simülatör kapasitesi sağlarken Türkiye’nin yerli pilot eğitim altyapısının geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. HAVELSAN, Boeing 737 MAX uçaklarının pilot eğitiminde kullanılmak üzere geliştirdiği simülatör teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Türk Hava Yolları’na teslim edilecek yeni simülatörlerin mühendislik, bakım ve satış sonrası destek hizmetleri de HAVELSAN tarafından sağlanacak.
Yıllık üretim kapasitesi 30 simülatörü aşacak Yeni sipariş, HAVELSAN’ın simülatör üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Şirket, Mart 2026’da Ankara’da inşa edilecek 17 bin metrekarelik Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi’nin temelini atmıştı. Tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni tesisle birlikte HAVELSAN’ın yıllık üretim kapasitesi 30’un üzerine çıkacak. Şirket, aynı anda 16 simülatörün geliştirme ve entegrasyon çalışmalarını yürütebilecek. Yeni tesisin devreye alınmasıyla HAVELSAN, mevcut üretim tesisleriyle birlikte aynı anda 40’a kadar sivil ve askeri simülatörün geliştirme, üretim ve entegrasyon süreçlerini yürütebilecek.
HAVELSAN’ın teslimat sayısı 400’ü aşacak Askeri ve sivil havacılık alanında 40 yılı aşkın deneyime sahip HAVELSAN, bugüne kadar 60’tan fazla farklı platform için yüzlerce simülatör geliştirerek teslim etti.
Şirket, mevcut siparişlerinin tamamlanmasının ardından yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerine teslim ettiği simülatör sayısını 400’ün üzerine çıkaracak. Türk Hava Yolları’nın büyüyen filosuna yönelik eğitim altyapısında HAVELSAN sistemlerinin daha fazla kullanılması, Türkiye’nin yerli simülatör geliştirme ve üretme kabiliyetinin sivil havacılıktaki rolünü de güçlendirecek.
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