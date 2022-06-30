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Yerel Yüzde 140'lık zama karşı çıktı, dayak yedi!
Yerel

Yüzde 140'lık zama karşı çıktı, dayak yedi!

Bursa'da, site yöneticisinin yüzde 140 zam talebine karşı çıkan site sakini yöneticiden dayak yedi. Adamın elmacık kemiği ve burnu kırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:56:00 -
Yüzde 140'lık zama karşı çıktı, dayak yedi!

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Doğanbey Mahallesi'nde 3 bin kişinin yaşadığı sitede meydana geldi.

İddiaya göre geçtiğimiz hafta site yönetimi tarafından aidatlara yapılacak yüzde 140'lık zamma tepki için İHA muhabirlerine röportaj veren 57 yaşındaki engelli Nihat Altılar, site yöneticisi S.K. tarafından darp edildi.

Burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Nihat Altılar, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan, yapılan tetkiklerde burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık tespit edilen ve yattığı sedyede yaşadığı olayı anlatan Nihat Altılar’ın “Yönetimdeki başkan yardımcısı S.K., beni öldürmeye teşebbüs etti. Biz aidatlara yapılacak olan zamma karşı olduğumuz ve röportaj verdiğim için ‘sen benim hakkımda konuşuyormuşsun’ diyerek saldırdı. Öldürmeye teşebbüs etti” dediği görüntülere ulaşıldı.

Avukatıyla site aidatlarına yapılacak zammın iptali için görüşmeye gittiğini aktaran talihsiz adamın komşusu Kadri İlkin, “Bugün son derece nahoş bir olayla karşılaştık. Komşumuz Nihat Altılar’ı site yönetimi yetkilisi ciddi şekilde darp etmiş. Arkadaşın burnu kırılmış ve son derece sıkıntı yaşıyor. Hukuki olarak gereken ne varsa hepsi sırasıyla yapılacak. Yaşadığımız bu olaydan dolayı mağdur olan Nihat Altılar’ın tüm komşular arkasında destekçisiyiz. Geçtiğimiz Çarşamba aidat artışıyla ilgili bir toplantı yaptık. Bu toplantıya istinaden Nihat bir röportaj verdi. Onun akabinde yönetici olan arkadaş ‘benim arkamdan laf yapıyormuş, onun akıbeti iyi olmayacak’ demiş dün akşam. Bugün ise bu olay meydana geldi. Yöneticiyi ben uyardım. Senin hakkında söylemleri varsa hukuki olarak hakkını arayabilirsin. Ancak bu durum meydana geldi. Ben de avukatımla yapılacak zamla ilgili toplantıdaydım. Nihat’la böyle bir durum yaşandığını öğrendim ve ona destek için hastaneye geldim. Hiç hoş olmayan bir durum. Gereken yasal mücadeleyi verecek. Komşuma yapılan bu hareketi kınıyorum” dedi.

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