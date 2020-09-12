Yüzde 100 yerli metro raylara iniyor: İlk teslimat 2021'de

Elektrikli otobüs ve tramvay üreticisi Bozankaya Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli metro projesinin hazırlıklarına başladı. Yerli metro hem yurt dışına ihraç edilecek hem de ülke içindeki ağlarda kullanılacak.

Firma, Romanya ile imzaladığı 150 milyon euroluk bataryalı troleybüs ve tramvay projelerinin teslimatını da 2021 yılında yapacak. Yeni projeler üzerine çalıştıklarını belirten Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, 2019'da Romanya pazarında önemli projeler üstlendiklerini ifade etti.

Ülkenin önemli şehirlerinden Temeşvar için 40 adede kadar bataryalı tramvay, Yaş şehri için 16 tramvay ve Bükreş için 100 adet troleybüs olmak üzere üç farklı şehirden ihaleler kazandıklarını aktaran Günay, "Romanya'da imzalamış olduğumuz tramvay ve elektrikli otobüs ve troleybüs projeleri ek alım opsiyonları ile 150 milyon euroyu geçiyor" dedi.

Romanya'da ilk araç teslimatlarını 2020'nin son çeyreğinde gerçekleştireceklerini bildiren Günay, "Temeşvar tramvay projesi için ilk beş ek tramvay siparişini de aldık ve sipariş sayısı 21 adete ulaştı" diye konuştu.

Kocaeli-Gebze metrosu ihalesinde en iyi teklifi verdiklerini belirten Günay ihalenin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otobüsünü üreten firma olarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Günay, yüzde 100 yerli metro çalışmalarını da sürdürdüklerini açıkladı. Elektrikli otobüs üretimi ve ihracatını beş yıl içinde dünya pazarında önemli bir paya sahip olacak şekilde artırmayı planladıklarını aktaran Günay, "Bükreş için imzalamış olduğumuz 100 araçlık projemiz de bunun başlangıç noktası" dedi.

2021 yılının ikinci yarısında araçları teslim etmeye başlayacaklarını açıklayan Günay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara Sincan OSB'de bulunan fabrikamızda yaklaşık 62 milyon euro yatırım yaptık ve 2012-2020 yılları arasında Ar-Ge yolu ile geliştirilen ürünlerin satışından 200 milyon euronun üzerinde rakam elde ettik. Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen tutarın yüzde 10'u ihraç geliri, yüzde 90'ın tamamı ise ithal ikamesi. Yerli metro aracı projelerimiz TÜBİTAK tarafından değerlendirilip desteklenmeye uygun bulundu. Hedefimiz yerli metro aracımızı önümüzdeki yıl raylara indirmek."