Maaşları faize yatırıp işçiyi aç bıraktı! CHP'li belediyede büyük skandala soruşturma izni!

Manisa'da CHP'li Gördes Belediyesi'nde patlak veren skandal, belediyecilik adı altında sergilenen yönetim anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Belediyede çalışan emektar işçilerin maaşlarının 21 aylık süreçte tam 12 kez geciktirildiği ortaya çıktı. Maaş ödeme talimatlarının zamanında hazırlanmasına rağmen CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Büke'nin evrakları sümen altı ederek geç imzaladığı tescillendi.

Manisa’da, Yeni Partili Gördes Belediyesi’nde çalışanların maaşlarının düzenli olarak geciktirildiği ortaya çıktı. Belediyede ilgili birimlerin maaş ödeme talimatlarını zamanında hazırladığı ancak evrakların Belediye Başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı tespit edildi. Gecikmelerde belediyenin banka hesabında yeterli para bulunmamasının da etkili olduğu kaydedildi. Buna rağmen kullanılabilir durumdaki bazı tutarların çalışanların maaşlarına aktarılmak yerine vadeli hesaplarda bekletildiği ifade edildi. Ön inceleme raporunda, belediye çalışanlarının maaş ödemelerinin incelenen 21 aylık dönemin 12’sinde ayın 15’inden sonraya kaldığı belirlendi. İncelemede maaş ödemelerine ilişkin evrak ve hesap hareketlerinin de değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca belediyenin vadesiz hesaplarındaki bakiyenin personel ödemeleri için yetersiz kaldığı bazı dönemlerde kullanılabilecek belediye kaynaklarının vadeli mevduat hesaplarında bulunduğu vurgulandı. Ön incelemenin ardından Büke hakkında soruşturma izni verildi. Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma izninin ardından gerekli adli işlemleri başlatacak.