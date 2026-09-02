Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde kan donduran detay! Hırsızlık, kapı şifresi ve cinayet öncesi şok plan

Anne ve kız arasındaki gerilimin olay gününden önce başladığını belirten Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın annesine karşı öfke duyduğunu ifade ederek, "Annem bizi bıraktı, beni anneannem büyüttü." dedi. Sabah'ın haberine göre; olaylardan kısa süre önce Tuğyan ve arkadaşı Çiğdem'in, şarkıcı Güllü'den 4 bin lira çaldığı iddialarının dosyaya yansıdığını anlatan Eminoğlu, bu olayın ardından Güllü'nün dairesinin dış kapı kilidini ve şifresini değiştirdiğini kaydetti. Kilitlerin değiştirilmesi üzerine 22 Eylül'de sokakta kalan Tuğyan'ın kendisini aradığını belirten Eminoğlu, "Annem şifreyi vermiyor, eve gelme diyor. Yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tartışmanın ardından Tuğyan'ın 1,5 saatlik bir video çekerek annesini ağabeyine ve kardeşine şikayet ettiği bilgisi paylaşıldı.