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Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde kan donduran detay! Hırsızlık, kapı şifresi ve cinayet öncesi şok plan

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Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde kan donduran detay! Hırsızlık, kapı şifresi ve cinayet öncesi şok plan

Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin 1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesi ortaya çıkan iddialar ortalığı kasıp kavuruyor. Tutuklu sanık kızının annesinden 4 bin lira çaldığı ve bu yüzden Güllü'nün kapı kilidi ile şifresini değiştirerek evine almadığı iddiaları dava dosyasına bomba gibi düştü. Olaydan kısa süre önce yaşanan şiddetli tartışmalar ve tırmanan gerilim tüm ülkeyi şoke ederken, tüm gözler mahkemede verilecek karara çevrildi.

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Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde kan donduran detay! Hırsızlık, kapı şifresi ve cinayet öncesi şok plan

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, annesini öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma öncesi yeni detaylar ortaya çıktı. Sanığın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, olay öncesine dair iddialarını paylaştı.

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Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde kan donduran detay! Hırsızlık, kapı şifresi ve cinayet öncesi şok plan

Anne ve kız arasındaki gerilimin olay gününden önce başladığını belirten Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın annesine karşı öfke duyduğunu ifade ederek, "Annem bizi bıraktı, beni anneannem büyüttü." dedi. Sabah'ın haberine göre; olaylardan kısa süre önce Tuğyan ve arkadaşı Çiğdem'in, şarkıcı Güllü'den 4 bin lira çaldığı iddialarının dosyaya yansıdığını anlatan Eminoğlu, bu olayın ardından Güllü'nün dairesinin dış kapı kilidini ve şifresini değiştirdiğini kaydetti. Kilitlerin değiştirilmesi üzerine 22 Eylül'de sokakta kalan Tuğyan'ın kendisini aradığını belirten Eminoğlu, "Annem şifreyi vermiyor, eve gelme diyor. Yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tartışmanın ardından Tuğyan'ın 1,5 saatlik bir video çekerek annesini ağabeyine ve kardeşine şikayet ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde kan donduran detay! Hırsızlık, kapı şifresi ve cinayet öncesi şok plan

Olaydan 3 gün önce Tuğyan'ın kendisine gönderdiği WhatsApp mesajlarına dikkat çeken Eminoğlu, şunları kaydetti: "Bak anneme dedim, ben psikolojik tedavi göreceğim gerçekten. Kendim için, senin için, bizim için gerçekten. Bak doktora gideceğim, belki çocukluktan gelen bir şeyim vardır. İlaç alırım, ne bileyim doktor konuşur benimle iyi olurum." Şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden bir yıl geçerken, hırsızlık, kapı şifresinin değiştirilmesi ve olay öncesi mesajlara ilişkin iddiaların ardından gözler 1 Ekim'de görülecek ilk duruşmaya çevrildi. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülteri'nin mahkemedeki savunması bekleniyor.

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