Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde kan donduran detay! Hırsızlık, kapı şifresi ve cinayet öncesi şok plan
Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin 1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesi ortaya çıkan iddialar ortalığı kasıp kavuruyor. Tutuklu sanık kızının annesinden 4 bin lira çaldığı ve bu yüzden Güllü'nün kapı kilidi ile şifresini değiştirerek evine almadığı iddiaları dava dosyasına bomba gibi düştü. Olaydan kısa süre önce yaşanan şiddetli tartışmalar ve tırmanan gerilim tüm ülkeyi şoke ederken, tüm gözler mahkemede verilecek karara çevrildi.