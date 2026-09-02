Kayseri'de akrabalar birbirine girdi: 24 yaşındaki genç bıçaklandı!
Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki genç bıçaklanarak ağır yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki genç bıçaklanarak ağır yaralandı.
Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Bölükbaşı Caddesi üzerinde iddiaya göre akrabalar arasında çıkan kavgada S.K., F.K.'yi (24) bıçakla yaraladı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan F.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırdı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüpheli S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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