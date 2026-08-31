İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: “Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın”

İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey isimlerinden General Muhammed Rıza Nakdi'den sert bir açıklama geldi.

Nakdi, başka ülkelerden gelerek Filistin topraklarına yerleşen İsraillilere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

“HAYATTA KALMAK İSTİYORLARSA HIZLA DÖNMELİLER”

İsraillilerin işledikleri suçların sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını belirten Nakdi, özellikle başka ülkelerden bölgeye gelenlere seslendi.

İranlı komutan şu ifadeleri kullandı:

“Başka ülkelerden gelen İsrailliler hayatta kalmak istiyorlarsa hızla kendi ülkelerine dönmelidir. Aksi takdirde, işledikleri suçlar göz önüne alındığında, onlara ‘merhamet günü’ kavramına göre davranılmayacaktır. Hızla kaçmalılar.”

Nakdi'nin “Hızla kaçmalılar” sözleri açıklamasının en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

İRANLI KOMUTANDAN REFERANDUM VURGUSU

Nakdi açıklamasında Filistin'in geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesi yönündeki İran'ın yaklaşımını da hatırlattı.

Bu yolun kabul edilmemesi halinde bölgede yaşanabilecek gelişmelere ilişkin tarihî bir örneğe başvuran Nakdi, İsraillilere bir kez daha ülkelerine dönme çağrısı yaptı.

“HAYATLARINI KURTARMAK İSTİYORLARSA KAÇMALILAR”

Nakdi, sözlerini daha da sertleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Tarihe dönsünler ve ne olduğunu okusunlar. Hayatlarını kurtarmak istiyorlarsa hızla ülkelerine dönmeliler.”

İranlı komutan açıklamasının devamında Beni Kurayza olayına atıfta bulunarak, teklif edilen siyasi çözümün kabul edilmemesi durumunda İsraillilerin ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

BENİ KURAYZA'YA ATIFTA BULUNDU

Nakdi'nin açıklamasında sözünü ettiği Beni Kurayza, 7. yüzyılda Medine'de yaşayan Yahudi kabilelerinden biriydi.

İslam tarihi kaynaklarında Beni Kurayza'nın Hendek Savaşı sırasında yapılan anlaşmayı ihlal ettiği ve kuşatma esnasında karşı tarafla iş birliği yaptığı aktarılıyor. Kuşatmanın ardından kabile hakkında ağır hükümler uygulanmıştı.

İranlı komutanın bu tarihî olaya yaptığı atıf, İsrail'e yönelik açıklamasındaki en sert bölümlerden biri olarak öne çıktı.

Nakdi'nin mesajının merkezinde ise İsraillilere yönelik şu çağrı yer aldı:

“Hayatta kalmak istiyorlarsa hızla kendi ülkelerine dönmeliler. Hızla kaçmalılar.”