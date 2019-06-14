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“Yüzde 100” bu kez Amasya’da

Prof.

14 Haziran 2019 Cuma 12:27
“Yüzde 100” bu kez Amasya’da

Prof. Dr. Metin Eker’in “Yüzde 100” adını verdiği sergi Amasya’da açıldı.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, “Yüzde 100” adını verdiği ve ilk olarak Ekim 2018’de İtalya’da, sonra Aralık 2018’de İstanbul’da ve daha sonra Nisan 2019’da Samsun’da açtığı “Milli Mücadele’nin 100 Yılı” kapsamında ve “Milli Mücadele, kahramanlık destanları, Kurtuluş Savaşı, Samsun ve ilk adım, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları Türk halkının mücadelesi”ni yansıttığı yaklaşık 45 eserden müteşekkil resim sergisini bu kez Amasya’da açtı.


Amasya Tamimi’nin de 100. yılı kutlamaları programında yer alan serginin açılışında Amasya Valisi Osman Varol ve protokol üyeleri ve sanatseverler hazır bulundu. Sergi açılışında konuşan Prof. Dr. Metin Eker, “Yüzde 100” adıyla ifade edilen bu oransal göstergeli sloganın da ortaya çıkardığı üzere biz yüz yıl olduğu gibi bugün de yüzde 100 oranında vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza bağlıyız. Yüzde 100 oranında vatanperver ve milletimize sadığız. Yüzde 100 ile keskinleşen Türk halkının mücadeleci ruhu, burada sergilenen sanat eserlerine içerik oluşturmuştur. Söz konusu sergim Atatürk’ün yüz sene önce Milli Mücadele’nin başlangıcını sergileyen rotasını ve mekanlarını takip etmektedir. Milli Mücadele’nin 100. yılında gelecek ay Erzurum’da, eylül ayında Sivas’ta ve ekim ayında ise Ankara’da açılacak olan sergilerle güzergah tamamlanmış olacak. Bu sergi için desteklerini esirgemeyen Sayın Valim Osman Varol’a teşekkür ediyorum” dedi.


Amasya Valisi Osman Varol ise açılış konuşmasında şunları söyledi: “Metin Hocam ziyaretime gelip bu sergi projesi ve güzergahından bahsettiğinde çok etkilendim. Malumunuz Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilen Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinliklerinin Amasya olarak bir parçasıyız ve bu yıl diğer yıllara oranla daha fazla etkinlik ve daha fazla heyecanla katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle değerli hocama bu etkinliği Amasya’da gerçekleştirdiği için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”


Prof. Dr. Metin Eker’in “Yüzde 100” isimli kişisel resim sergisi 19 Haziran 2019 tarihine kadar Amasya Hazeranlar Konağı sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:27
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  3. resim sergisi

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