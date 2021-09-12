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Eğitim Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapatılacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapatılacak mı?

Okullar yüz yüze eğitime kapatılacak mı? 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde yüz yüze eğitim başladı. Okulların açılmasıyla bazı sınıflarda vakalar görülmeye başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, okullar kapatılacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-12 14:22:00 -
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapatılacak mı?

Milyonlarca öğrenci son bir buçuk yılı uzaktan eğitimle geçirdi. 6 Eylül 2021’de ise okullar yüz yüze eğitimle açıldı. Ancak bazı illerde okullarda vakalar görüldü. Peki, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda başlandığını söyledi. Özer, 850 bin derslikten sadece 198'sinde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini ifade etti.

Bakan Özer, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirlediğimiz kriterler, Kovid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitim devam ederken uyulması gereken kuralların çoğu kıta Avrupa'sında, farklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu, 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı eğitim sisteminden bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim içerisinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli var” dedi.

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