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Ekonomi Ünlü milyarder Türk döneri yedi! Bıraktığı bahşiş Almanya’da gündem oldu
Ekonomi

Ünlü milyarder Türk döneri yedi! Bıraktığı bahşiş Almanya’da gündem oldu

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Ünlü milyarder Türk döneri yedi! Bıraktığı bahşiş Almanya’da gündem oldu

Yapay zekaya dayalı bilgi işlemde lideri olan NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Berlin’de yemek yemek için Türk dönercisini tercih etti. Beş tavuk döner ve üç porsiyon patates kızartması sipariş eden milyarderin bıraktığı üç haneli avro tutarındaki bahşiş de Almanya’da gündem oldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in dünyaca ünlü 200 iş dünyası temsilcisini davet ettiği yatırım zirvesine katılan ve NVIDIA’nın Almanya’daki yeni yatırım planlarını görüşmek üzere Berlin’de bulunan ünlü milyarder NVIDIA CEO’su Jensen Huang, yemek için Berlin’deki lüks restoranların yerine Schöneberg semtinde bulunan Rüyam Gemüse Kebab adlı Türk dönercisini tercih etti.

5 DÖNER YEDİ 3 HANELİ BAHŞİŞ BIRAKTI

Eşi ve güvenlik görevlileriyle birlikte restorana gelen 63 yaşındaki Huang, bol salatalı ve acısız beş tavuk döner ile üç porsiyon patates kızartması sipariş etti.

Restoranın işletmecisi ve çalışanları, ünlü konuğu ilk anda tanıyamazken Huang, yemek sonrasında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve restoranın duvarına imzasını bıraktı.

Ziyaretin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise Huang’ın yemek ücretine ek olarak çalışanlara üç haneli avro tutarında bahşiş bırakması oldu. Rüyam Gemüse Kebab’ın sosyal medya hesabından da paylaşılan ziyaret, Alman basınında geniş ilgi gördü.

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