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Eğitim Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapanacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapanacak mı?

Tüm sınıflar uzaktan eğitime mi dönecek? Koronavirüs salgınında artan vakaların ardından gözler bilim kurulu ve kabine toplantılarına çevrildi. Merakla beklenene bilim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yüz yüze eğitim iptal mi olur?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:49:00 -
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapanacak mı?

Türkiye genelinde 3, İstanbul’da ise 4.pik yaşanıyor. Artan vakalar sebebiyle vatandaşlar yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitime ara mı verilecek?

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullar kapanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tam kapanmaya yönelik sorulan bir soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulu yarından itibaren ne gibi tedbirler alınabileceğine yönelik genel kapsamlı hazırlık yaptı. Yarın kabine toplantısında bu önerileri sunacağız. Bu çerçevede kabine toplantısında uygun görülen kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacaktır. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum ramazan ayı tedbirler açısından çok önemli. Yakın temas ve hareketliliği azaltacak bir döneme girmek zorundayız” cevabını verdi. Bakan Koca, eğitimle ilgili olarak ayrı bir açıklama yapmadı.

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