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Eğitim Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu
Eğitim

Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:29:00 -
Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

Yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül’de gerçekleştirilecek uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda “1 gün yüz yüze eğitim” şeklinde yapılacak. Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30’ar dakikalık 5 ders saati eğitim verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

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