Yüz yüze eğitim başlıyor! Detaylar belli oldu
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen eğitimler 21 Eylül’den itibaren artık yüz yüze olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı duyuru ile yüz yüze eğitimin detayları belli oldu.
21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimin detayları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdiği yazı ile yüz yüze eğitim 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Gönderilen yazıya göre, okullarına açılacağı ilk haftada uyum programına uyulacak. Okul öncesi ve 1. sınıflar için ise 1 gün yüz yüze eğitim modeli gerçekleştirilecek.
İhtiyaç dahilinde sınıftaki öğrenciler gruplandırılarak yüz yüze eğitime geçilecek.
Gruplar farklı günlerde okula gelecek.
Okul öncesinde, ilk hafta sadece 1 gün 30’ar dakikalık 5 ders yapılacak. 28 Eylül ve 2 Ekim arasında, haftada 2 gün, günde 30’ar dakikalık 5 ders uygulaması yapılacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi olacak.