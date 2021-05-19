Yüz binlerde hibe coşkusu

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 235 bin esnafa 5’er bin lira, bir milyon 150 bini aşkın işletmeye 3’er bin lira destek sağlanacağını duyurması on binlerce aileyi mutlu etti.

Ekonomik hayat canlanacak

Esnaf ve sanatkâr derneklerinin yöneticileri tarafından hükümetin bir milyon 384 binden fazla işletmeye sunduğu 4 milyar 622 milyon liralık karşılıksız kaynağın hem sosyal hem de ekonomik hayatı canlandıracağına dikkat çekildi. İlaveten pandemi döneminde kepenk açamayan, büyük bir borç yükünün altına giren esnaf ve sanatkârın rahat bir nefes alacağına işaret edildi. Türkiye Esnaf Vakfı (TESVA) Kurucu Başkanı Yahya Uğur da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hükümetin örnek bir adım attığını vurguladı. Uğur, “Ülkemizde ilk defa devletin hibe yardımında bulunduğunu gördük. Devlet, en sıkıntılı dönemde vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Hükümet, esnafa daha önce verilmeyen destekleri verdi ki bu takdire şayandır” dedi.

Helal olsun

Uğur, “Öteden beri ‘Devletten para çıkmaz’ ifadesi kullanılır. Şu anda bu ifadenin anlamı, önemi yok. Çünkü Erdoğan, pandeminin darbe vurduğu dar gelirliye yardım ediyor. Türkiye’de yeni bir devir başlatan, bunalım veya afet halinde halkın imdadına yetişen Erdoğan’a minnettarız. Hükümetimize de hakkımızı helal ediyoruz, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Esnafın zor günler geçirdiğini dile getiren Uğur, “Hibe yardımı yüreklere su serpti ama Bağ-Kur prim borçlarının da ağustosun sonuna kadar ötelenmesinde yarar var. Aşı yaygınlaşana, ülke normale dönene kadar borçları ertelemek faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Kritik talepler

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus ise üyelerinin hükümetin hibe yardımlarıyla moral bulduğunu kaydetti. Çelikus, “Vergi kalemi adedi aşağı çekilmeli. Sistem yalın hale getirilmeli. Öte yandan vergide affa değil, indirime gidilmeli. Vergisini vaktinde ödeyen indirimle ödüllendirilmeli” taleplerini de sıraladı.