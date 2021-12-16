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Spor Yusuf Yazıcı'ya büyük şok!
Spor

Yusuf Yazıcı'ya büyük şok!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:05:00 -
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Lille'de teknik direktörlük değişikliğinin ardından performansında düşüş yaşanan Yusuf Yazıcı ile ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. 

Fransız basını, Lille'in 17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak performansında düşüş yaşayan yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı için gelecek teklifleri değerlendireceğini yazdı.

Haberin detayında ise, "Geçen sezon Christophe Galtier teknik direktörlüğünde özellikle Avrupa Ligi'nde önemli bir rol oynayan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in takımın başına gelmesiyle etkinliğini kaybetti ve performansında düşüş yaşadı. Bu nedenle de Yazıcı, değerini ve verimini arttıramadı." ifadeleri yer aldı. 

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