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Spor Yusuf Yazıcı'nın menajeri transfer teklifini açıkladı
Spor

Yusuf Yazıcı'nın menajeri transfer teklifini açıkladı

Fransız takımı Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemdeyken konuya ilişkin açıklamalarda bulunan menajeri, CSKA Moskova'dan teklif aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 15:54:00 -
Yusuf Yazıcı'nın menajeri transfer teklifini açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen millî yıldızlarımızdan Yusuf Yazıcı'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Yusuf yazıcı ile Galatasaray , Newcastle United ve CSKA Moskova'nın ilgilendiği belirtilirken menajerinden de transfer açıklaması geldi.

Yusuf Yazıcı'nın bağlı olduğu menajerlik şirketinden Metaratings'e yapılan açıklamada, "CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı ile en çok ilgilenen kulüp ama diğer takımlardan da teklifler var. Rusya'ya transfer olma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bakalım durum nasıl gelişecek" ifadeleri kullanıldı.

Rus basınının haberinde Galatasaray ve Newcastle United'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille kulübünün satma kararı aldığı da belirtildi.

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