Yusuf Yazıcı'dan Lille itirafı

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, TRT Spor'daki spor programına telefon bağlantısıyla konuk oldu.

Devre arasında Fransa'nın Lille takımından Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı Rusya'daki günlerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"Güzel bir ekip var"

Yusuf Yazıcı, Rusya'daki günlerine dair, "CSKA Moskova'daki kariyerim çok güzel başladı. Burada mutluyum. Güzel bir ekip var, gerek hocam gerekse futbolcu arkadaşlarım" şeklinde konuştu.

"Mutlu değildim"

25 yaşındaki oyuncu transfer süreci hakkındaki soruya, "CSKA'nın bonservisimi satın alma opsiyonu var. Sezon sonu karar vereceğiz. Şu an tek düşüncem takımıma katkı vermek. Sezon başındaki değişikliklerden sonra Lille'de mutlu değildim, böyle bir karar aldım. Şu an CSKA Moskova'da çok mutluyum" cevabını verdi.

"EURO 2020 bizim için kötü geçti"

A Milli Takım 'ın Portekiz maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Yusuf Yazıcı, "Umarım tekrardan Milli Takım'a döner ve buradaki performansımı oraya da taşırım. EURO 2020 bizim için çok kötü geçti ama umarım Dünya Kupası'na gideriz. İyi bir ekibimiz var, ben ümitliyim" dedi.

"Türk futbolculara ilgi arttı"

Türk futbolcuların Fransa'da ilgi gördüğünü belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Geçen yıl Lille'de yaşadığımız şampiyonluktan sonra Fransa'da Türk futbolculara ilgi arttı" ifadelerini kullandı.

"Hayırlı olsun"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Yusuf Yazıcı, "Bence şampiyonluk Trabzonspor 'a hayırlı olsun. Trabzonspor benim çocukluğumun aşkı, kutlamalara gelmek isterim" diye konuştu.

"Benim vicdanım rahat etmiyor"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı, "Dünyanın hiçbir yerinde savaş olsun istemem. Bunun milliyeti yok. Nerede masum insanlar zarar görüyorsa, bu herkesin sorunu. Ama Afrika, ama Filistin... Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk öldüğünde, aç uyuduğunda benim vicdanım rahat etmiyor. Savaşı kazanan bir ülke varmış gibi görünecek ama ne olursa olsun, kaybeden insanlık olacak. Öncesinde pandemi, şimdi savaş... İnsanlığın mutluluğa ihtiyacı var" dedi.