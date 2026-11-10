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Gündem Miniklere skandal 10 Kasım dayatması
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Miniklere skandal 10 Kasım dayatması

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Miniklere skandal 10 Kasım dayatması

İslam dünyasında peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e duyulan derin sevgiyi, hasreti ve bağlılığı en saf şekilde dile getiren "Biz seni görmeden sevdik" ifadesi Mustafa Kemal için 10 Kasım'da miniklere dayatıldı.

10 Kasım dayatması artık sınır tanımaz bir hale geldi.

Anaokullarına kadar sızan dayatma tepki çeken skandalları da beraberinde getiriyor.

Çocukların boş işlerle zihinlerini zehirleyen okullardaki Kemalist zihniyet, son olarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne bağlı anasınıfında hortladı.

 

"Bu kadarına da pes!" dedirten olayda İslam dünyasında peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e duyulan derin sevgiyi, hasreti ve bağlılığı en saf şekilde dile getiren "Biz seni görmeden sevdik" ifadesi Mustafa Kemal için miniklere dayatıldı.

Bu güzel söz, halk arasında ve edebiyatta Peygamber Efendimiz’e olan muhabbeti anlatmak için şiirlere, ilahilere konu olmuştur.

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Yorumlar

Osman yavuz

Evet ben Atatürkü göremedim ama o dünyada eşine zor rastlanan komutan ve büyük bir devlet adami

hasan

Muhammed'le ilgili yazı yazınca dayatma olmuyor mu peygamber sevdalısı
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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