Pastaneden almanıza gerek yok! Evde ekler ve pataşu hamuru nasıl yapılır?

Süt, yumurta sarısı, un, nişasta ve şekeri tencereye alıp topaklanma olmayacak şekilde iyice çırpın ve sonra ocağa alın. Pastacı kremasını orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşan kremayı ocaktan alın ve içine tereyağı ile vanilini ekleyip karıştırın. Krema soğuduktan sonra toz krem şantiyi ilave edin ve mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kremayı dinlenmesi için buzdolabına koyun. Tereyağını, suyu, şekeri ve tuzu geniş bir tencereye alın. Tereyağı eriyip karışım kaynamaya başladığında unu tek seferde ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. 2-3 dakika boyunca hamuru ocakta karıştırarak pişirin. Hamur, tencerenin tabanından ayrılıp tek parça haline geldiğinde ocaktan alın. 5 dakika dinlendirip ilk sıcaklığı giden hamura yumurtaları birer birer ekleyin. Her yumurtayı ilave ettikten sonra mikserle veya spatulayla iyice karıştırarak hamura yedirin. Son aşamada vanilini de ekleyip karıştırın. Hazırladığınız hamuru yıldız uç takılmış sıkma torbası yardımı ile yağlı kağıt serili fırın tepsisine, aralarında boşluk kalacak şekilde parmak uzunluğunda şeritler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış fırında hamurlar kabarıp altın sarısı rengini alana kadar pişirin. Hamurlar pişerken fırın kapağını açmayın. Hamurlar piştikten sonra soğumaya bırakın. Soğuyan ekler hamurlarının alt veya yan kısımlarına küçük delikler açın. Buzdolabında dinlendirdiğiniz kremayı sıkma torbasına aktararak hamurların içini güzelce doldurun. Dilerseniz hamurları ortadan ikiye keserek kremayı bu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Eklerlerin üst kısımlarını erimiş çikolataya batırın ve servis tabağına dizin.