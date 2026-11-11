Pastaneden almanıza gerek yok! Evde ekler ve pataşu hamuru nasıl yapılır?
Ekler lezzetini artık evde yapmanız mümkün...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ekler lezzetini artık evde yapmanız mümkün...
Ekleri lezzetli yapmanın yolu pataşu hamuru tutturmaktan geçiyor. Lezzetli kreması ve çikolata sosu ile her damağa hitap den ekleri evde yapmak artık çok kolay. İşte tam ölçülü, bol kremalı ve çikolatalı ev yapımı ekler pasta tarifi... Çikolata kaplı üst katmanı, içindeki yumuşacık kreması ve hafif hamuruyla ekler pasta, tatlı severlerin vazgeçemediği lezzetlerden biri. Pastanelerden almaya alışık olduğumuz bu nefis tatlıyı evde hazırlamak da sanıldığı kadar zor değil. Pataşu hamurunun doğru kıvamda hazırlanması ve kremanın yeterince soğutulması, lezzetli ekler elde etmenin en önemli püf noktaları arasında bulunuyor.
Pataşu hamuru için: 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un 100 gram tereyağı (yaklaşık 7 yemek kaşığı) 1 su bardağı su Çeyrek çay kaşığı tuz 1 paket vanilin 4 adet yumurta Pastacı kreması için: 1 yemek kaşığı tereyağı 1 paket toz krem şanti 3 su bardağı süt 1 paket vanilin 6 yemek kaşığı toz şeker 2 silme yemek kaşığı buğday nişastası 1 adet yumurta sarısı 3 silme yemek kaşığı un
Üzeri için: 200 gram bitter veya sütlü çikolata
Süt, yumurta sarısı, un, nişasta ve şekeri tencereye alıp topaklanma olmayacak şekilde iyice çırpın ve sonra ocağa alın. Pastacı kremasını orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşan kremayı ocaktan alın ve içine tereyağı ile vanilini ekleyip karıştırın. Krema soğuduktan sonra toz krem şantiyi ilave edin ve mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kremayı dinlenmesi için buzdolabına koyun. Tereyağını, suyu, şekeri ve tuzu geniş bir tencereye alın. Tereyağı eriyip karışım kaynamaya başladığında unu tek seferde ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. 2-3 dakika boyunca hamuru ocakta karıştırarak pişirin. Hamur, tencerenin tabanından ayrılıp tek parça haline geldiğinde ocaktan alın. 5 dakika dinlendirip ilk sıcaklığı giden hamura yumurtaları birer birer ekleyin. Her yumurtayı ilave ettikten sonra mikserle veya spatulayla iyice karıştırarak hamura yedirin. Son aşamada vanilini de ekleyip karıştırın. Hazırladığınız hamuru yıldız uç takılmış sıkma torbası yardımı ile yağlı kağıt serili fırın tepsisine, aralarında boşluk kalacak şekilde parmak uzunluğunda şeritler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış fırında hamurlar kabarıp altın sarısı rengini alana kadar pişirin. Hamurlar pişerken fırın kapağını açmayın. Hamurlar piştikten sonra soğumaya bırakın. Soğuyan ekler hamurlarının alt veya yan kısımlarına küçük delikler açın. Buzdolabında dinlendirdiğiniz kremayı sıkma torbasına aktararak hamurların içini güzelce doldurun. Dilerseniz hamurları ortadan ikiye keserek kremayı bu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Eklerlerin üst kısımlarını erimiş çikolataya batırın ve servis tabağına dizin.
EKLER YAPMANIN PÜF NOKTALARI Unu, su ve tereyağı karışımına ekledikten sonra hamuru ocakta birkaç dakika pişirin. Yumurtalar hamura mutlaka teker teker eklenmeli. Hamurun çok sıcakken yumurtayla buluşması, yumurtanın pişmesine neden olabilir. Fırının kapağı pişirme sırasında açılmamalı. Aksi halde hamurlar söner. Eklerlerin içi doldurulmadan önce tamamen soğuması beklenir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23