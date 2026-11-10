Sarar’dan iddialara ilişkin açıklama: Miras kavgası var iflas yok!

Türkiye'nin köklü hazır giyim markalarından Sarar'da aile içindeki miras ve hisse anlaşmazlığı yargıya taşınmış, kurucu ortaklardan Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, şirket gelirlerinden payını alamadığını öne sürerek amcası Sebahattin Sarar ve kuzenleri Ece Özalp ile Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattığı iddia edilmişti.

Aile içindeki anlaşmazlık, Kasım 2022'de Sarar Gruba bağlı yedi şirkette yapılan hisse devirlerine dayanıyor. Bu işlemlerin ardından şirketlerin çoğunluk hisseleri Sebahattin Sarar ve iki kızında toplandı.

HİSSELER PARMAK BASTIRILARAK DEVREDİLDİ

30 Kasım 2022'de yapılan yedi ayrı yönetim kurulu toplantısında Cemalettin Sarar, şirketlerdeki hisselerinin büyük bölümünü yeğenleri Ece Özalp ve Sara Sarar'a devretti.

Hisse devirlerine ilişkin belgelerde dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı. Sağ eli kırık olan Cemalettin Sarar'ın kararları imza yerine sol başparmak iziyle onayladığı belirtildi. Hisseler için belirlenen bedellerin ödendiğini gösteren bir belgeye ise dosyada rastlanmadığı aktarıldı.

İddiaya göre Ali Emre Sarar, o gün alınan yedi kararın tamamına itiraz ederek devirlerin geçersiz olduğunu savundu. Ali Emre Sarar, şirketlerden elde edilen gelirlerin diğer ortaklara verilmediğini ve zimmete geçirildiğini iddia ederek hukuki yollara başvurdu.

İFLAS SÜRECİ YOK

Sarar Şirketler Grubundan, bu iddialar üzerine 'Kamuoyu Bilgilendirmesi' başlığı ile yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir. Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır" denildi.