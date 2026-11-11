Trafik lambalarında kırmızının üstte, sarının ortada ve yeşilin altta yer alması tesadüf değil!

Her gün defalarca karşılaştığımız trafik lambalarında renklerin yeri neden hiç değişmiyor? Kırmızı neden daima en üstte, yeşil ise en altta bulunuyor? Bu sıralamanın arkasında yalnızca yıllar içinde yerleşmiş bir alışkanlık değil, sürücülerin hayatını korumayı amaçlayan önemli bir güvenlik kuralı ve demir yollarına uzanan ilginç bir tarih yatıyor.