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Gündem İşgalci israil'in soykırım politikaları bir facia daha getirdi! Çadır üzerine çöken kum kütlesi 5 canı hayattan kopardı!
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İşgalci israil'in soykırım politikaları bir facia daha getirdi! Çadır üzerine çöken kum kütlesi 5 canı hayattan kopardı!

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İşgalci israil'in soykırım politikaları bir facia daha getirdi! Çadır üzerine çöken kum kütlesi 5 canı hayattan kopardı!

Siyonist israil’in Gazze’de yürüttüğü barbarca soykırım, katliam ve insanlık dışı abluka sadece bombalarla değil, kış şartları ve felaketlerle de masum Filistinlilerin canını almaya devam ediyor. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, yerinden edilen Filistinli ailelerin sığındığı çadırların üzerine devasa bir kum kütlesinin çökmesi sonucu 3’ü çocuk, 2’si kadın olmak üzere 5 kişi şehit düştü.

Gazze’nin Deyr el-Belah kentinde bir kum kütlesinin yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına çökmesi sonucu üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi şehit oldu. Hamas, facianın abluka ve barınma malzemelerinin Gazze’ye girişinin engellenmesi nedeniyle yaşandığını belirterek israili sorumlu tuttu.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta meydana gelen çökmede yaralananlar da oldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Hamas, pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, facianın israilin Gazze’ye uyguladığı politikaların doğrudan sonucu olduğunu belirtti. Hareket, ablukanın yanı sıra insani yardım, çadır ve barınma malzemelerinin girişinin engellendiğini, hasarlı evlerin onarımı ve yeniden inşa için gereken malzemelerin bölgeye ulaşmasının da önüne geçildiğini bildirdi.

 

Hamas, israilin 2 milyondan fazla Filistinliyi yerinden ederek Gazze Şeridi’nin üçte birinden daha küçük bir alana sıkıştırdığını belirtti. Hareket, kalabalık bölgelerde ve temel güvenlik koşullarından yoksun barınma merkezlerinde kalan ailelerin, yağışlar nedeniyle benzer facialarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Saldırıların durdurulmasını ve ablukanın kaldırılmasını isteyen Hamas, insani yardım, çadır, inşaat ve onarım malzemelerinin Gazze’ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Hareket ayrıca Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve yardım kuruluşlarından Filistinlilerin korunması ve temel ihtiyaçlarının kısıtlama olmadan karşılanması için harekete geçmelerini istedi.

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