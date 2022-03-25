Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönecek mi? Yusuf Yazıcı CSKA Moskova’dan ayrılacak mı?

Yusuf Yazıcı ocak ayında Lille'den kiralık olarak kadrosuna dahil olduğu CSKA Moskova'da 5 resmi maça çıktı ve bu müsabakalarda 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Star Gazetesi’nde yer alan habere göre, Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Rus basınına konuşan Cebeci, "Yusuf Yazıcı inanılmaz bir insan. Kendisini iyi hissettiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. Birkaç gün önce verdiği bir röportajda hat-trick yaparsa mutlu olacağını söyledi ve son maçta bunu başardı. Bu başarı Yusuf için sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'dan ayrılacak mı?

Adem Cebeci, CSKA'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi sona erdikten sonra Rus takımıyla yeniden anlaşıp anlaşmayacağıyla ilgili bir soruyu ise "Yusuf CSKA Moskova'da oynamaktan mutlu. Bu kadar güzel bir performanstan sonra Yusuf'u satın almak mümkün mü? Kesinlikle! Kendisi CSKA'nın bir parçası olmayı gerçekten seviyor" diyerek cevapladı.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gerçekleştirdiği toplantıda Yusuf Yazıcı konusunda bir karar verildi. Şampiyonlar Ligi kadrosunda Yusuf Yazıcı’ın olması, “takımın lehinedir” karar çıktı. Özellikle Rusya’da kalmasının, CSKA Moskova’da devam etmesinin kariyeri için ne gibi felaketlere yol açabileceğinin kendisine anlatılması kararına varıldı. Karadeniz gazete’de yer alan habere göre, Son olarak Milli Takım’da teknik direktör Stefan Kuntz ile Hamit Altıntop’un Yusuf’la görüşme yapmaları ve kendisine Rusya’nın durumundan bahsederek, yarın öbür gün UEFA ve FIFA, milli takıma gelmeni engelleyebileceğinden bahsetmesi dikkat çekti. TFF’nin 7 Nisan’a kadar Rusya ve Ukrayna’dan futbolcuların transferi için izin vermesi üzerine Yusuf’la ilgili yeni bir hamle yapılması kararı alındı.

Yusuf Yazıcı kimdir?

Yusuf Yazıcı (d. 29 Ocak 1997, Trabzon), Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Rossiyskaya Premyer-Liga takımlarından, CSKA Moskova’da forma giymektedir.

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Yusuf Yazıcı hangi takımlarda oynadı?

Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon avro tazminat ödeyecek. 5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir adım attı.19 Ocak 2022 tarihinde, kulüp Twitter adresinden Yusuf'un satın alma opsiyonlu kiralandığı açıklandı.

Yusuf Yazıcı millî takım kariyeri

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.