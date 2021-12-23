  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yusuf Yazıcı Trabzon'da!
Spor

Yusuf Yazıcı Trabzon'da!

Lille'de forma şansı bulamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı dinlenmek için geldiği Trabzon'da, Abdullah Avcı ile görüşme yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 18:14:00 -
Yusuf Yazıcı Trabzon'da!

 

Lille'de forma şansı bulamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı dinlenmek için geldiği Trabzon'da, Abdullah Avcı ile görüşme yapacak.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geçen sezon Fransa Lig 1'de Lille'in şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.

Bu sezon forma şansı bulamayan Yazıcı takımdan ayrılmak istiyor.

Yusuf Yazıcı, Trabzon'a geldi ve gelir gelmez köyünde dinlenmeye geçti. Milli futbolcunun tekrar Trabzonspor 'a dönme isteğinin bulunduğu ifade edildi.

61 Saat'te yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı, Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve teknik direktör Abdullah Avcı ile ilerleyen süreçte bir görüşme yapacak.

24 yaşındaki futbolcunun İngiltere, İspanya ve Türkiye'den başka takımlarla da temas halinde olduğu aktarıldı. Yusuf Yazıcı, 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olmuştu.

Yusuf, Lille formasıyla ligde çıktı 15 maçta 1 gol 1 asist katkısı yaptı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay