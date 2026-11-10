Devasa fon soruşturmasında Yunus Arıncı dahil 3 isme tutuklama talebi!
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Sermaye piyasalarını haram kazanç kapısı haline getiren borsa ve fon vurguncularına yönelik başlatılan dev soruşturmada sıcak saatler yaşanıyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı tahkikatta, 9 Kasım’da gözaltına alınan piyasa aktörleri Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
Fon soruşturması kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan dahil üç kişi için tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 9 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifadeleri alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüpheliler hakkındaki taleplere ilişkin kararı nöbetçi sulh ceza hakimliği verecek.
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